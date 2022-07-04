В Рязани 29-летний рецидивист из Челябинска украл два велосипеда

Подобные преступления он совершил и в других городах России.

Рязанские полицейские задержали 29-летнего рецидивиста из Челябинска, который украл в областном центре два велосипеда. Подробности в понедельник, 4 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 38-летний мужчина и сообщил, что из его подъезда пропал велосипед. Он оставил его накануне вечером, а утром на месте не обнаружил. Позже с аналогичным заявлением в отдел полиции обратился 40-летний рязанец. В другом районе он также припарковал велосипед в подъезде, а утром его не обнаружил.

Во время расследования оперативники выяснили, что в областном центре мужчина продает велосипед, по приметам похожий на один из похищенных. Полицейские установили, что продавец — 29-летний житель Челябинска. Вскоре выяснилось, что это он был причастен к кражам велосипедов.

Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж. Он отбывал наказание более пяти лет. В 2021 году его также осудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», но назначенные судом принудительные работы исполнять не стал и скрылся от закона. Его объявили в федеральный розыск.

Эпизоды краж в Рязани были у челябинца не единичны. Правоохранители выяснили, что до поимки мужчина успел своровать пять велосипедов в Пензенской области. Также проверяются и другие пункты его маршрута.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемого арестовали.