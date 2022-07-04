В России возник дефицит запчастей на телефоны Samsung и Huawei

Уточняется, что по большей части нет аккумуляторов и экранов.

В России возник дефицит запчастей на телефоны Samsung и Huawei. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на авторизованные сервисные центры компаний.

Уточняется, что по большей части нет аккумуляторов и экранов. Например, для Huawei нет дисплеев и батарей, а в случае с Samsung лишь в некоторых сервисных центрах есть аккумуляторы, а в других — экраны.

Срок доставки деталей занимает минимум неделю. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что из-за этого ремонт смартфонов указанных моделей может вырасти и по срокам, и по цене. Он также добавил, что такая ситуация продлится как минимум до осени.

Напомним, Samsung и Huawei больше официально не поставляются в Россию.