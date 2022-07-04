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В Петербурге тракторист умер за рулем и протаранил четыре машины
Авария произошла утром в понедельник, 4 июля, на улице Кубинской около дома № 62.

В Петербурге тракторист умер за рулем и протаранил четыре машины. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Авария произошла утром в понедельник, 4 июля, на улице Кубинской около дома № 62. По предварительной информации, водитель трактора во время движения потерял сознание и умер от сердечного приступа.

В это время машина продолжила движение и столкнулась с четырьмя автомобилями.

Проводится проверка.

Фото «Фонтанка.ру»