В Петербурге тракторист умер за рулем и протаранил четыре машины
Авария произошла утром в понедельник, 4 июля, на улице Кубинской около дома № 62.
В Петербурге тракторист умер за рулем и протаранил четыре машины. Об этом
Авария произошла утром в понедельник, 4 июля, на улице Кубинской около дома № 62. По предварительной информации, водитель трактора во время движения потерял сознание и умер от сердечного приступа.
В это время машина продолжила движение и столкнулась с четырьмя автомобилями.
Проводится проверка.
Фото «Фонтанка.ру»