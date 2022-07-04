В Омске арестовали рецидивиста, который изнасиловал подростка

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В Омске арестовали рецидивиста, который изнасиловал подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 3 июня. 33-летний мужчина, ранее судимый за особо тяжкие преступления против личности и изнасилование, увидел на улице 17-летнюю девушку. Он схватил ее одной рукой за шею, а другой закрыл рот, после чего увел подростка за гаражи на улице Бульварной. Там он изнасиловал несовершеннолетнюю и скрылся.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу на два месяца. Уголовное дело против мужчины возбудили по пункту, а части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.