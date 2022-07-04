В бизнес-центре «НИТИ» произошел пожар

На тушение пожара выезжали 10 единиц техники и 30 человек личного состава.

В бизнес-центре «НИТИ» произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-слжбе регионального управления МЧС.

Вызов поступил в понедельник, 4 июля, в 08:26. Пожар на площади два квадратных метра ликвидировали в 08:46.

На тушение пожара выезжали 10 единиц техники и 30 человек личного состава.

В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы сняли на видео пожарные машины у «НИТИ».