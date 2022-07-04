Умер актер Сергей Сосновский

Сергей Сосновский умер в воскресенье, 3 июля, после тяжелой болезни в возрасте 67 лет.

Умер актер Сергей Сосновский. Об этом сообщили на сайте Московского художественного театра имени Чехова.

Сергей Сосновский умер в воскресенье, 3 июля, после тяжелой болезни в возрасте 67 лет.

Он окончил Саратовское театральное училище имени Слонова, а в 2004 году вошел в труппу МХТ

Сосновский был народным артистом России. Больше всего актер известен по ролям в фильмах «Господа Головлевы», «Апостол», «Одесса», а также в сериалах «Кухня», «Троцкий» и «Метод».