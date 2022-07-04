Следователи рассказали подробности гибели ребенка в Захаровском районе
В пятницу, 1 июля, в деревне Некрасово мать оставила ребенка на непродолжительное время без присмотра. Мальчик подошел к пруду и упал в воду.
Следователи рассказали подробности гибели ребенка в Захаровском районе. Информацию
В пятницу, 1 июля, в деревне Некрасово мать оставила ребенка на непродолжительное время без присмотра. Мальчик подошел к пруду и упал в воду. Ребенка госпитализировали, но он умер в больнице.
Следователи Михайловского СМО проводят доследственную проверку: осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертизы.