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Синоптик предупредил о жаре и грозах в Центральной России
Холодный атмосферный фронт придет в регион в четверг, 7 июля: увеличится облачность, усилятся дожди, ветер сменится на северо-западный.

Синоптик предупредил о жаре и грозах в Центральной России. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, днем во вторник, 5 июля, в столичном регионе возможен кратковременный дождь и гроза. Ночью и днем сохранится высокая температура, в дневные часы столбики термометра будут показывать +29, +31 градусов. При грозе порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

В среду, 6 июля, к Москве приблизится холодный атмосферный фронт. Днем возможен кратковременный дождь, температура воздуха составит +27, +29 градусов. В Московской области ожидается +25, +30 градусов.

В четверг, 7 июля, в Москву придет холодный атмосферный фронт, увеличится облачность, усилятся дожди, ветер сменится на северо-западный. Днем температура воздуха составит +25, +27 градусов.

В пятницу, 8 июля, ожидается понижение температуры до +24, +26 градусов.