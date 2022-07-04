Рязанские инспекторы ГИБДД доставили в больницу двухлетнего ребенка, которому стало плохо

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани инспекторы ГИБДД помогли матери с двухлетним ребенком оперативно доехать до больницы. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что к рязанским инспекторам технического надзора — капитану полиции Сергею Доникову и старшему лейтенанту Дмитрию Захряпину — обратилась рязанка. Она рассказала, что в дороге ее двухлетнему сыну стало плохо и ему необходима медицинская помощь.

Один из инспекторов сел за руль автомобиля женщины, а другой в мигалками сопровождал транспортное средство до больницы. Ребенка доставили в рязанскую детскую областную клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.