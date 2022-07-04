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Рязанская область заняла 73 место в рейтинге российских дорог
Список регионов с оценкой качества представили Риа Новости

Рязанская область заняла 73 место в рейтинге российских дорог. Список регионов с оценкой качества представили Риа Новости

По исследованию «Риа рейтинг» Рязанская область оказалась на 73 месте. Специалисты оценивали процент дорог, отвечающих нормативным требованиям и плотность автодорог с твердым покрытием на 1000 квадратных метров. В Рязанской области нормативным требованиям отвечают 34,2% дорог. На 1000 квадратных метров — 274,2 километра автодорог с плотным покрытием.

Самые качественные дороги в Москве — 97,5% и в Ханты-Мансийском автономном округе — 87,1%. Самые последние в списке — Кировская и Архангельская области. Они занимают 84 и 85 место соответственно.

Более подробный рейтинг представлен на официальном сайте ria.ru.