Россиянам рассказали о штрафе в 100 тысяч рублей за установку нового окна

За замену оконного блока, выходящего на фасад здания, можно получить штраф, так как это могут расценить как незаконное переустройство.

Россиянам рассказали о штрафе в 100 тысяч рублей за установку нового окна. Об этом юрист Мария Спиридонова сообщила агентству « Прайм ».

Эксперт пояснила, что за замену оконного блока, выходящего на фасад здания, можно получить штраф, так как это могут расценить как незаконное переустройство.

Обычно проверку проводит управляющая компания, так как именно она должна следить за фасадом.

Если здание имеет историческую ценность, то за «самодеятельность» жильцы рискуют получить штраф в 100 тысяч рублей.

В новостройках перепланировка может грозить штрафом, если у дома есть колористический паспорт, а жильцы меняют архитектурный рисунок оконного блока и цвет оконных рам.

Также юрист напомнила, что за перепланировку, касающуюся несущих стен, на жильцов могут подать в суд.