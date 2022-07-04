Россиян предупредили о возвращении коронавирусных ограничений

Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков.

Россиян предупредили о возвращении коронавирусных ограничений. Об этом в понедельник, 4 июля, предупредил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, решение об отмене всех коронавирусных ограничений в России является временным. Крючков отметил, что летний период — неблагоприятный сезон для коронавируса. Заметный скачок заболеваемости россияне смогут увидеть осенью и зимой, когда вирусу легче распространяться.

При этом иммунолог уверен, что в более холодные сезоны вирус может проявить себя серьезнее, чем это было раньше, из-за большого числа мутаций.

«Мы видим, что в ряде стран уже наблюдаются скачки заболеваемости. При этом роста смертности нет, что дает определенные надежды. Но сама заболеваемость все равно дает дополнительную почву для мутаций вируса, а значит, нельзя исключать вероятность появления более патогенного его варианта, более заразного, со свойством уходить от иммунитета или вакцины», — допустил Крючков.