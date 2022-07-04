Россия с 15 июля снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы
1 июля стало известно, что на территории России снимают все антиковидные ограничения.
Россия с 15 июля снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы. Об это
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, принято решение об отмене эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы России с 15 июля.
1 июля стало известно, что на территории России снимают все антиковидные ограничения.