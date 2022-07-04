Россия с 15 июля снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы

1 июля стало известно, что на территории России снимают все антиковидные ограничения.

Россия с 15 июля снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, принято решение об отмене эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы России с 15 июля.

1 июля стало известно, что на территории России снимают все антиковидные ограничения.