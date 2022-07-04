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РНПК и Lada Sport ROSNEFT провели для школьников турнир по симрейсингу
Дети посетили финальные заезды II этапа чемпионата и первенства России по картингу в различных классах, пообщались с пилотами и приняли участие в симрейсинге за рулем автомобильного симулятора.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в перерабатывающий комплекс НК «Роснефть») совместно с командой Lada Sport ROSNEFT провели для школьников турнир по виртуальным гонкам — симрейсингу.

Дети посетили финальные заезды II этапа чемпионата и первенства России по картингу в различных классах. В соревнованиях на автоспортивном комплексе в Рязанской области приняли участие более 100 гонщиков России.

Школьники пообщались с пилотами команды LADA Sport ROSNEFT, взяли у именитых спортсменов автографы, узнали, как организована работа команды и какие знания должен иметь профессиональный гонщик. Детям показали новый отечественный болид — LADA VESTA SPORT.

После соревнований школьники приняли участие в симрейсинге за рулем автомобильного симулятора. Победителей и призеров наградили радиоуправляемыми машинами. Рязанская НПК — один из крупнейших НПЗ в отрасли. Среди продукции завода — высокооктановый бензин АИ-100, который разработали специально для высокофорсированных двигателей. Первой в реальных гонках рязанский бензин использовала гоночная команда LADA Sport ROSNEFT. После этого Pulsar-100 от «Роснефти» стал официальным топливом Российской серии кольцевых гонок.

Он обладает улучшенными экологическими характеристиками и доступен для всех автомобилистов, позволяет наиболее полно раскрыть возможности современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей.