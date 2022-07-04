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Полицейские задержали двоих рязанцев, причастных к повреждению надгробий на кладбище в Мервине
Против вандалов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Им грозит до трех лет тюрьмы.

Полицейские задержали двоих рязанцев, причастных к повреждению надгробий на кладбище в Мервине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 40-летний рязанец и сообщил, что неизвестные разбили надгробие на могиле его родственника на кладбище в Мервине. Злоумышленники украли металлические уголки, на котором крепился памятник.

Оперативники осмотрели место преступления и установили, что на соседнем захоронении также разбито надгробие и похищены металлические уголки. Полицейские предположили, что похитители попробуют сдать украденное в пункт приема металлолома. Позже место установили. В пункте приема вторсырья они получили описание злоумышленников и начали опрашивать местных жителей. К преступлению оказались причастны 38-летняя рязанка и ее 39-летний сожитель. Женщину долго не удавалось разыскать, так как она не имела постоянного места жительства и останавливалась у знакомых.

Вандалов задержали. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Против сожителей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Им грозит до трех лет тюрьмы.