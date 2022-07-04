Опубликованы фото с места массовой аварии под Рязанью

ДТП произошло в субботу, 2 июля, на повороте у Секиотова. В аварии пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места массовой аварии на повороте у Секиотова.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 2 июля. 45-летняя рязанка на Skoda Octavia зацепила обочину, не справилась с управлением, вылетела на «встречку» и столкнулась с двумя автомобилями.

В ДТП пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. На видео попал момент столкновения.