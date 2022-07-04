На Солотчинском мосту засняли стадо коров

На кадрах видно, что животные идут по проезжей части в потоке машин.

На Солотчинском мосту засняли стадо коров. Видео опубликовали в группе « Рязань » в понедельник 4 июля.

На кадрах видно, что животные идут по проезжей части в потоке машин. Ролик заканчивается кадрами, где автомобили, движущиеся в сторону города, вынуждены ехать очень медленно и ждать, пока стадо освободит обе полосы дороги.

Ранее сообщалось, что около Солотчинского моста перевернулся грузовик. Водитель получил травмы.