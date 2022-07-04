На Северной окружной произошло два ДТП
Очевидцы отметили, что движение в области ДТП затруднено.
На Северной окружной произошло два ДТП. Видео опубликовали в группе «
На выезде из Канищева столкнулись бензовоз и «ВАЗ-2114». Далее по направлению в город также столкнулись Lada Granta и Lada Priora.
Очевидцы отметили, что движение в области ДТП затруднено.
В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что в авариях никто не пострадал. Проводится проверка.
Напомним, с 4 июля начался ремонт дорожного полотна на Северной окружной.