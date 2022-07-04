На Северной окружной произошло два ДТП

Очевидцы отметили, что движение в области ДТП затруднено.

На Северной окружной произошло два ДТП. Видео опубликовали в группе « ДТП | Аварии | Рязань » в понедельник, 4 июля.

На выезде из Канищева столкнулись бензовоз и «ВАЗ-2114». Далее по направлению в город также столкнулись Lada Granta и Lada Priora.

Очевидцы отметили, что движение в области ДТП затруднено.

В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что в авариях никто не пострадал. Проводится проверка.

Напомним, с 4 июля начался ремонт дорожного полотна на Северной окружной.