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На Северной окружной произошло два ДТП
Очевидцы отметили, что движение в области ДТП затруднено.

На Северной окружной произошло два ДТП. Видео опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань» в понедельник, 4 июля.

На выезде из Канищева столкнулись бензовоз и «ВАЗ-2114». Далее по направлению в город также столкнулись Lada Granta и Lada Priora.

Очевидцы отметили, что движение в области ДТП затруднено.

В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что в авариях никто не пострадал. Проводится проверка.

Напомним, с 4 июля начался ремонт дорожного полотна на Северной окружной.