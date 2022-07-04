«МК»: Михаила Ефремова могут выпустить из тюрьмы через месяц

По словам адвоката артиста, Ефремов планирует подать заявление с просьбой заменить реальный срок на принудительные работы.

Актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП, могут выпустить из тюрьмы уже этим летом. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил «МК» со ссылкой на адвоката артиста Владимира Васильева.

По его словам, актер уже отбыл четверть срока в тюрьме. Это дает ему право подать заявление с просьбой заменить реальный срок на принудительные работы. Если иск удовлетворят, то Ефремов сможет выйти на свободу уже через месяц.

Также актеру придется выплачивать 10% от заработка компенсацию страховой компании и пострадавшей семье погибшего рязанца Сергея Захарова.

Напомним, смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России Михаилом Ефремовым произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии последний скончался в больнице. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии.