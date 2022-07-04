Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала ход работ на объекте «Вишневый сад» — «Дубовая роща»

Елена Сорокина напомнила, что этот объект стал лидером рейтингового голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Октябрьском районе.

Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала ход благоустройства зеленой зоны «Вишневый сад» — «Дубовая роща», работы которой завершатся в августе этого года. Итоги в понедельник, 4 июля, глава горадминистрации опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

Елена Сорокина напомнила, что этот объект стал лидером рейтингового голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Октябрьском районе.

«Благодаря возможностям нацпроекта решится вопрос с освещением общественных пространств и участка дороги по улице Песоченской, а также появится променад, соединяющий территории в единый маршрут. Все это — результат нашей совместной работы с активистами района, проект который мы последовательно реализуем уже несколько лет», — рассказала Сорокина.

Глава горадминистрации Рязани выяснила, что на объекте смонтировано 39 опор уличного освещения из 71 запланированной. На участке «Вишневого сада» заасфальтировали пешеходные дорожки, также частично установили видеонаблюдение. На участке «Дубовая роща» заменили 31 комплект МАФов на антивандальные лавочки и урны, также выложили плиткой дополнительные участки тропинок, спилили сухие ветки.

Также у Сорокиной остались к подрядчику и замечания. Например, рабочие некачественно сделали стыки тротуарной плитки, не убрали грунт.

«Поручила все замечания жителей устранить, решить с подрядчиком вопрос по подсыпке обочин и планировке ландшафта на территории „Вишневого сада“. По периметру всей зеленой зоны убрать ржавый забор. У каждого общественного пространства должна быть душа, здесь, к сожалению, я этого не увидела. Работы по контракту завершаются в конце августа, приеду до приемки еще раз, проверю», — заключила мэр.