В Севастополе из-за прилетевшего беспилотника ранило пять человек

В штаб Черноморского флота утром в воскресенье, 31 июля, прилетел украинский беспилотник, пострадали пять человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В штаб Черноморского флота утром в воскресенье, 31 июля, прилетел украинский беспилотник, пострадали пять человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — написал Развожаев.

В Севастополе планировались праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота, из-за текущих обстоятельств все они отменены.

Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.