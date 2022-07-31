В Приамурье при столкновении минивена с грузовиком погибли пять человек

В Амурской области произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Амурской области произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 30 июля около 21:05 на подъезде к городу Благовещенску. По предварительной информации, водитель минивена въехал в «КамАЗ», припаркованный на обочине дороги. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров: 1993, 1995 годов рождения, личность двух погибших в настоящее время устанавливается.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По факту смертельного ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело.