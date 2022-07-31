Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
25°
Пнд, 01
25°
Втр, 02
25°
ЦБ USD 61.31 1.11 30/07
ЦБ EUR 62.57 1.35 30/07
Нал. USD 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Нал. EUR 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
2 437
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
3 476
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
8 526
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
12 565
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Приамурье при столкновении минивена с грузовиком погибли пять человек
В Амурской области произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Амурской области произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 30 июля около 21:05 на подъезде к городу Благовещенску. По предварительной информации, водитель минивена въехал в «КамАЗ», припаркованный на обочине дороги. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров: 1993, 1995 годов рождения, личность двух погибших в настоящее время устанавливается.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По факту смертельного ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело.