В Москве водителя насмерть зажало дверью автобуса

На юго-западе Москвы утром в воскресенье, 31 июля, водитель автобуса погиб в результате несчастного случая. Мужчине зажало голову дверьми, сообщает РЕН ТВ.

На юго-западе Москвы утром в воскресенье, 31 июля, водитель автобуса погиб в результате несчастного случая. Мужчине зажало голову дверьми, сообщает РЕН ТВ.

Смертельный инцидент произошел на парковке у одного из жилых домов на улице Озерной.

От полученных травм водитель погиб на месте. При этом тело водителя находилось внутри салона, а голова — снаружи.