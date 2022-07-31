В Москве водителя насмерть зажало дверью автобуса
На юго-западе Москвы утром в воскресенье, 31 июля, водитель автобуса погиб в результате несчастного случая. Мужчине зажало голову дверьми, сообщает РЕН ТВ.
На юго-западе Москвы утром в воскресенье, 31 июля, водитель автобуса погиб в результате несчастного случая. Мужчине зажало голову дверьми, сообщает
Смертельный инцидент произошел на парковке у одного из жилых домов на улице Озерной.
От полученных травм водитель погиб на месте. При этом тело водителя находилось внутри салона, а голова — снаружи.