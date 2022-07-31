В Касимовском районе водитель внедорожника врезался в дерево

В Касимовском районе в субботу, 30 июля, внедорожник съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали двое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Касимовском районе в субботу, 30 июля, внедорожник съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали двое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 16:05 в селе Дмитриево на улице Советской, 30. По предварительной информации, водитель 1975 года рождения на автомобиле Great Wall не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель и пассажирка 1984 года рождения пострадали. Их доставили в больницу.

Проводится проверка.