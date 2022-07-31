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В Госдуме рассказали о новых законах, действующих с 1 августа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении пенсий, новых правилах рекламы детского питания, доступе к налоговой информации и других нововведениях августа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении пенсий, новых правилах рекламы детского питания, доступе к налоговой информации и других нововведениях августа. Информация опубликована Telegram-канале в Госдумы.

Упростится процедура оформления в качестве самозанятого. Встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно будет онлайн через «Госуслуги». Этой возможностью смогут воспользоваться и граждане ДНР, ЛНР и стран ЕАЭС.

ФНС сможет передавать другим лицам информацию о налогоплательщике с его согласия. Оно может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, и направляется в налоговую в электронном виде.

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии без заявки. Также вырастет фиксированная выплата к пенсии для россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, автоматически пересчитают размер накопительных пенсий.

Внесены поправки в закон «Об оружии». Предусмотрено количественное ограничение гражданского оружия отдельных категорий, которое разрешено иметь. Запрещено коллекционировать оружие без права на его приобретение.

Также внесены изменения в правила рекламы детского питания. Реклама заменителей женского молока и продуктов для первого года жизни младенца должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях для этих продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со специалистом.

Напомним, работающим пенсионерам разъяснили, что в августе у них произойдет перерасчет пенсий.