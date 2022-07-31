Сенатор Ковитиди: беспилотник атаковал штаб Черноморского флота из Севастополя
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота произошла с территории Севастополя, а не извне. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота произошла с территории Севастополя, а не извне. Об этом сообщает
«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — отметила Ковитиди.
По словам сенатора, виновных накажут.
Ковитиди добавила, что в Севастополе в День ВМФ спокойная обстановка.
Напомним, утром в воскресенье, 31 июля, украинский беспилотник нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Пострадали шесть человек. Ради безопасности все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота отменили.