Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
26°
Пнд, 01
25°
Втр, 02
26°
ЦБ USD 61.31 1.11 30/07
ЦБ EUR 62.57 1.35 30/07
Нал. USD 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Нал. EUR 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
2 574
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
3 612
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
8 685
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
12 721
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сенатор Ковитиди: беспилотник атаковал штаб Черноморского флота из Севастополя
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота произошла с территории Севастополя, а не извне. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота произошла с территории Севастополя, а не извне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — отметила Ковитиди.

По словам сенатора, виновных накажут.

Ковитиди добавила, что в Севастополе в День ВМФ спокойная обстановка.

Напомним, утром в воскресенье, 31 июля, украинский беспилотник нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Пострадали шесть человек. Ради безопасности все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота отменили.