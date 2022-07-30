Жители поселка Дягилево пожаловались на заросли и грязь

Жители Дягилево пожаловались на «ужасное состояние» рязанского поселка. Пост-обращение к врио губернатора области опубликован в группе «Типичная Рязань».

Жители Дягилево пожаловались на «ужасное состояние» рязанского поселка. Пост-обращение к врио губернатора области опубликован в группе «Типичная Рязань».

«Здравствуйте, уважаемый Павел Малков. Поселок Дягилево находится в ужасном состоянии! Наша местная и детская поликлиника все в грязи! Коляски оставить негде, забора нет! Пешеходные дорожки просто заросли бурьяном, а дети ходят по ним в школу и поликлинику. Дорога по улице Дягилевская в ужасном состоянии. Детская площадка вся развалилась!» — сообщается в посте.

По словам автора, люди обращаются в администрацию города не первый год. При этом обещание все сделать в 2020 году до сих пор не выполнили.