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В школах России введут классные часы «Разговоры о важном»
В российских школах с 5 сентября введут новый формат классных часов. Уроки будут посвящены ценностям российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Об этом рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, сообщает ТАСС.

В российских школах с 5 сентября введут новый формат классных часов. Уроки посвятят ценностям российского общества, которые закреплены в стратегии нацбезопасности. Об этом рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, сообщает ТАСС.

«Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах. Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием „Разговоры о важном“ проводить», — пояснил Новиков.

По его словам, такие классные часы могут проходить в разных форматах, в зависимости от возраста учеников. Например, это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма или квиз, а также методический материал в форме полноценного урока и общение с экспертом на какую-либо тему. При этом система дистанционной связи позволит проводить трансляции на всю страну, добавил Новиков.