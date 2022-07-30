В рязанском пруду сфотографировали красноухую черепаху в компании уток

В рязанском пруду Серая шейка сфотографировали красноухую черепаху в компании уток. Снимки опубликованы в группе «Рязанский формат».

В рязанском пруду Серая шейка сфотографировали красноухую черепаху в компании уток. Снимки опубликованы в группе «Рязанский формат».

«Одна из красноухих черепах в пруду Серая шейка освоилась настолько, что выползла на колесо, на котором до этого сидели исключительно утки. Последние несколько раз намекали черепахе, что пора в воду, но она продолжала сидеть с гордым видом», — сообщается в посте.

Напомним, ранее кандидат биологических наук Геннадий Золотов рассказал, что среда обитания в рязанском пруду для красноухих черепах неприемлема: «Они обитатели тропиков. Так что зимнее похолодание их убьет».