В Рязанской области 31 июля ожидается до +27 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 31 июля, днем ожидается +22…+27 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит +8…+13 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 31 июля, днем ожидается +22…+27 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит +8…+13 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.