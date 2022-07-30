В Рязанской области 31 июля ожидается до +27 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 31 июля, днем ожидается +22…+27 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит +8…+13 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.