Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
23°
Вск, 31
25°
Пнд, 01
26°
ЦБ USD 61.31 1.11 30/07
ЦБ EUR 62.57 1.35 30/07
Нал. USD 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Нал. EUR 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 2022 19:16
1 826
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
2 866
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
7 828
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
11 887
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанской области 31 июля ожидается до +27 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 31 июля, днем ожидается +22…+27 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит +8…+13 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 31 июля, днем ожидается +22…+27 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит +8…+13 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.