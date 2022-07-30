Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
23°
Вск, 31
25°
Пнд, 01
26°
ЦБ USD 61.31 1.11 30/07
ЦБ EUR 62.57 1.35 30/07
Нал. USD 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Нал. EUR 62.2 / 69.5 29/07 17:21
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
1 933
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
2 978
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
7 955
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
12 007
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет масштабная выставка работ художника Виктора Иванова
В Рязани во вторник, 2 августа, в 14:00 в Выставочном зале на улице Есенина откроется выставка народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств Виктора Иванова.

В Рязани во вторник, 2 августа, в 14:00 в Выставочном зале на улице Есенина откроется выставка народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств Виктора Иванова.

В 2022 году исполняется 65 лет с момента возвращения художника на Рязанскую землю, с которой он связал все свое творчество. Природа и жители сел Ряссы, Красный Яр, Аграмаково, Исады стали героями его произведений. Выставка «Виктор Иванов и земля Рязанская» включает 128 произведений автора: портреты, пейзажи, этюды, жанровые картины, эскизы к большим полотнам.

«Настоящая выставка является продолжением экспозиции моей галереи в Рязани. То же изображение природы, те же люди, те же чувства глубокой верности художника к родной земле. На ней представлены картины последних лет: „На реке“, „Женщина с коромыслом“, „Пастушка“, „Молодой отец“, „Нина Целикина с сыном“, „Обед в лугах“, „Починка лодки“.Время эпидемии, изоляции и все большая тяжесть прожитых лет не помешали мне сохранить прежний темп работы. Творчество остается для меня главным. Из более ранних работ показаны те, которые рассказывают о церковной жизни прихожан села Исады, представить себе жителей Исад без этой их жизни, я не могу», — написал о выставке сам автор.

В день открытия, 2 августа, художнику исполнится 98 лет.

Выставку можно посетить до 15 августа.