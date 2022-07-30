В Рязани пройдет масштабная выставка работ художника Виктора Иванова

В Рязани во вторник, 2 августа, в 14:00 в Выставочном зале на улице Есенина откроется выставка народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств Виктора Иванова.

В Рязани во вторник, 2 августа, в 14:00 в Выставочном зале на улице Есенина откроется выставка народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств Виктора Иванова.

В 2022 году исполняется 65 лет с момента возвращения художника на Рязанскую землю, с которой он связал все свое творчество. Природа и жители сел Ряссы, Красный Яр, Аграмаково, Исады стали героями его произведений. Выставка «Виктор Иванов и земля Рязанская» включает 128 произведений автора: портреты, пейзажи, этюды, жанровые картины, эскизы к большим полотнам.

«Настоящая выставка является продолжением экспозиции моей галереи в Рязани. То же изображение природы, те же люди, те же чувства глубокой верности художника к родной земле. На ней представлены картины последних лет: „На реке“, „Женщина с коромыслом“, „Пастушка“, „Молодой отец“, „Нина Целикина с сыном“, „Обед в лугах“, „Починка лодки“.Время эпидемии, изоляции и все большая тяжесть прожитых лет не помешали мне сохранить прежний темп работы. Творчество остается для меня главным. Из более ранних работ показаны те, которые рассказывают о церковной жизни прихожан села Исады, представить себе жителей Исад без этой их жизни, я не могу», — написал о выставке сам автор.

В день открытия, 2 августа, художнику исполнится 98 лет.

Выставку можно посетить до 15 августа.