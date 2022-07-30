В Пермском крае девять человек пострадали при столкновении катера с баржей

В субботу, 30 июля, девять человек пострадали при столкновении пассажирского катера «Ярославец» с баржей, груженной лесом на реке Каме в Пермском крае. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

В субботу, 30 июля, девять человек пострадали при столкновении пассажирского катера «Ярославец» с баржей, груженной лесом на реке Каме в Пермском крае. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла ночью между поселком Орел и городом Березники. Катер, на борту которого находились 25 пассажиров, столкнулся с баржей, груженной лесом.

В результате аварии погибших нет, девять человек обратились за помощью к медикам. Одного пострадавшего госпитализировали. Оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере.

На месте работают правоохранители. Транспортная прокуратура проводит проверку.