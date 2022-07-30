Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
23°
Вск, 31
25°
Пнд, 01
26°
ЦБ USD 61.31 1.11 30/07
ЦБ EUR 62.57 1.35 30/07
Нал. USD 62.21 / 69.5 30/07 08:03
Нал. EUR 64.21 / 69.5 30/07 08:03
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 2022 19:16
1 586
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
2 611
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
7 539
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
11 602
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Пермском крае девять человек пострадали при столкновении катера с баржей
В субботу, 30 июля, девять человек пострадали при столкновении пассажирского катера «Ярославец» с баржей, груженной лесом на реке Каме в Пермском крае. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

В субботу, 30 июля, девять человек пострадали при столкновении пассажирского катера «Ярославец» с баржей, груженной лесом на реке Каме в Пермском крае. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла ночью между поселком Орел и городом Березники. Катер, на борту которого находились 25 пассажиров, столкнулся с баржей, груженной лесом.

В результате аварии погибших нет, девять человек обратились за помощью к медикам. Одного пострадавшего госпитализировали. Оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере.

На месте работают правоохранители. Транспортная прокуратура проводит проверку.