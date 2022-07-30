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В Москве задержали руководство хостела, в котором сгорели восемь человек
Столичный С. К. сообщил о задержании руководства хостела, в котором во время пожара погибли восемь человек. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, сообщает РИА Новости.

Столичный СК сообщил о задержании руководства хостела, в котором во время пожара погибли восемь человек. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, сообщает РИА Новости.

Задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Проходят необходимые следственные действия, а также обыски по месту проживания фигурантов дела.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Следствие будет добиваться ареста.

Напомним, пожар в хостеле на окраине Москвы случился в ночь на пятницу, 29 июля. Погибли восемь человек, еще восемь пострадали. Людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в здании не сработала. Сообщалось, что в заведении регулярно находили нарушения. Возбуждено уголовное дело.