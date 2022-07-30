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В Челябинской области клиент АЗС устроил пожар из-за «игры» с зажигалкой
В городе Еманжелинске Челябинской области посетитель АЗС едва не сгорел при пожаре. В ожидании заправки своей машины он держал в руках зажигалку и бесцельно чиркнул. Произошло возгорание.

В городе Еманжелинске Челябинской области посетитель АЗС едва не сгорел при пожаре. В ожидании заправки своей машины он держал в руках зажигалку и бесцельно чиркнул. Произошло возгорание. Видео момента ЧП опубликовал ряд Telegram-каналов.

Через несколько секунд пламя охватило мужчину, часть автомобиля и пространство вокруг. Он успел мгновенно отреагировать, сбить огонь и отогнать свой автомобиль в сторону. Далее мужчина вернулся на место, снял огнетушитель и ликвидировал возгорание.