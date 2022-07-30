В аквапарке Астрахани утонул пятилетний ребенок

Пятилетний мальчик погиб в аквапарке в Астрахани. Ребенок утонул в бассейне, сообщает пресс-служба СУ СК по Астраханской области.

Пятилетний мальчик погиб в аквапарке в Астрахани. Ребенок утонул в бассейне, сообщает пресс-служба СУ СК по Астраханской области.

Трагедия произошла в субботу, 30 июля, в бассейне на улице Джона Рида.

Ребенок купался во взрослом бассейне со своей тетей, а потом вылез из воды и побежал в сторону. Находясь без присмотра, мальчик снова прыгнул в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его и начали оказывать первую помощь, но спасти пострадавшего не удалось.

Следователи проводят проверку.

Выясняются подробности случившегося.