Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
26°
Вск, 31
25°
Пнд, 01
26°
ЦБ USD 61.31 1.11 30/07
ЦБ EUR 62.57 1.35 30/07
Нал. USD 62.21 / 69.5 30/07 10:57
Нал. EUR 62.5 / 69.5 30/07 10:57
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 2022 19:16
1 737
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
2 766
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
7 713
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
11 778
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Ушел из жизни почетный гражданин Рязани Владимир Попов
Скончался почетный гражданин Рязани Владимир Алексеевич Попов. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила в своих соцсетях мэр Рязани Елена Сорокина.

Скончался почетный гражданин Рязани Владимир Алексеевич Попов. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила в своих соцсетях мэр Рязани Елена Сорокина.

«Город понес невосполнимую потерю… Владимир Алексеевич был настоящим Человеком. Он прожил насыщенную, интересную, непростую жизнь. Прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Свой первый бой принял рано утром 22 июня 1941 года под Брестом. Участвовал в наступательных операциях по освобождению Западной Украины, Польши, Германии. Закончил боевой путь на Эльбе, где встретил Победу. Награжден орденами и медалями», — написала Сорокина.

После войны Попов работал журналистом, окончил Душанбинский государственный педагогический институт. Много лет занимался преподаванием — работал в Рязанском государственном университете имени Есенина.