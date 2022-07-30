Ушел из жизни почетный гражданин Рязани Владимир Попов

Скончался почетный гражданин Рязани Владимир Алексеевич Попов. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила в своих соцсетях мэр Рязани Елена Сорокина.

Скончался почетный гражданин Рязани Владимир Алексеевич Попов. Об этом в субботу, 30 июля, сообщила в своих соцсетях мэр Рязани Елена Сорокина.

«Город понес невосполнимую потерю… Владимир Алексеевич был настоящим Человеком. Он прожил насыщенную, интересную, непростую жизнь. Прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Свой первый бой принял рано утром 22 июня 1941 года под Брестом. Участвовал в наступательных операциях по освобождению Западной Украины, Польши, Германии. Закончил боевой путь на Эльбе, где встретил Победу. Награжден орденами и медалями», — написала Сорокина.

После войны Попов работал журналистом, окончил Душанбинский государственный педагогический институт. Много лет занимался преподаванием — работал в Рязанском государственном университете имени Есенина.