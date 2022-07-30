Тимати рассказал о покупке всех активов кофеен Starbucks в России

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) сообщил о завершении сделки по покупке российского бизнеса сети кофеен Starbucks. Об этом он написал в своих соцсетях.

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) сообщил о завершении сделки по покупке российского бизнеса сети кофеен Starbucks. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Теперь официально все активы сети СБ приобретены и находятся под нашим с [ресторатором Антоном Пинским] трепетным руководством», — написал артист.

Он пообещал не делать «чудовищных ребрендингов» и открыть заведения до сентября. По его словам, бренд теперь будет «на 100% российским». Также рэпер пригласил желающих разработать логотип и придумать название для заведений.

«Даю вам время до понедельника. После самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов», — написал Тимати.

Напомним, Starbucks приостановила работу российских кофеен в начале марта. В стране работало 130 заведений сети. В начале июля «Ведомости» сообщали, что кофейную сеть в России купит основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.