Сорокина раскритиковала культуру производства ремонтных работ на дорогах Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 30 июля, выехала на проверку улиц, где завершается ремонт. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 30 июля, выехала на проверку улиц, где завершается ремонт. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

На улицах Промышленной и Прижелезнодорожной завершается двухлетний ремонт на более чем 3 км полотна. Срок окончания контракта — 31 июля, но работы еще идут. В настоящее время подрядчик завершает монтаж освещения и устройство газонов, планируют доделать тротуар. Специалисты управления благоустройства проводят промежуточный контроль, устранены не все замечания, отметила Сорокина.

«Культура производства работ, к сожалению, на низком уровне: строительный мусор, кругом грязь от уложенного на газонах грунта, остановки установили, а лавки — нет. Дала поручение убрать мусор в районе разворотного круга, поставить урну. Разобраться, почему не доделали съезд с дороги — сейчас он неровный, а должен быть как единое полотно. Приемки работ с участием депутатов еще не было. Явные штрафные санкции с понедельника», — написала Сорокина.

В парке имени Белякова в Московском районе на дорожках укладывают асфальт. Из 5 тысяч кв. м дорожек сейчас готова только 1 тысяча. По словам мэра, здесь был настолько сложный мягкий грунт, что сначала пришлось уплотнять его ломаным асфальтом и только потом укладывать новый слой. С жителями обсудят вопрос обустройства велодорожек. Готовы лавочки и урны, смонтированы и подключены 68 опор освещения, сейчас идет их дозаливка цементом. Установлено видеонаблюдение.

«Есть замечания — нужно поправить старое ограждение и колючую проволоку, которые никак не вписываются в концепцию нового благоустроенного парка. „Водоканалу“ — привести в порядок канализационный коллектор. Кое-где мешают ветки — произвести опиловку и кронирование деревьев», — добавила Сорокина.