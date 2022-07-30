Следователи заявили о противодействии со стороны владельцев сгоревшего хостела в Москве

Пресненский районный суд на время следствия отправил в СИЗО 55-летнего учредителя московского хостела Рауфа Миронова, которому предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Пресненский районный суд на время следствия отправил в СИЗО 55-летнего учредителя московского хостела Рауфа Миронова, которому предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Суд также отправил в СИЗО на два месяца дочь мужчины — гендиректора хостела 24-летнюю Элеонору Миронову.

Вопрос об избрании меры пресечения рассматривался в субботу, 30 июля, в Пресненском суде.

Следователи заявили, что Миронова не признает вину и удалила все переписки из своего телефона перед следственными действиями.

«Миронова оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном», — отметила представитель СК.

По ее словам, утверждения обвиняемой и ее адвоката, что она является номинальным руководителем, опровергаются показаниями администратора хостела и сотрудника МЧС.

Также следователь отметила, что руководители хостела сфальсифицировали документы, пытаясь предоставить заведомо недействительные бумаги. После проверок в 2019 и 2022 годах они не устранили выявленные недостатки.

Рауф Миронов заявил, что готов компенсировать ущерб родственникам погибших. При этом мужчина не согласился с предъявленным ему обвинением и заявил, что все установленные ранее недостатки были устранены.

Напомним, пожар в хостеле на окраине Москвы случился в ночь на пятницу, 29 июля. Погибли восемь человек, еще восемь пострадали. Людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в здании не сработала. Сообщалось, что в заведении регулярно находили нарушения. Возбуждено уголовное дело.