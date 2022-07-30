Полиция задержала объявленного в федеральный розыск рязанца

В Рязани сотрудники полиции задержали мужчину, который числился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани сотрудники полиции задержали мужчину, который числился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции ночью на маршруте патрулирования на улице Либкнехта в Рязани обратили внимание на прохожего, который начал заметно нервничать и предпринял попытку скрыться от полицейских.

Мужчину остановили. При проверке по информационным базам выяснилось, что 29-летний рязанец находится в федеральном розыске за УФСИН по Рязанской области за нарушение неприкосновенности жилища.

Мужчину доставили в отдел полиции по Советскому району для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.