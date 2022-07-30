«Почта России» признала частичную утечку данных клиентов

«Почта России» подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика. При этом банковские данные клиентов не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Почта России» подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика. При этом банковские данные клиентов не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободном доступе оказалась часть базы данных отправлений « Почты России ».

«Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за „пробный“… Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», — рассказали в компании.

В «Почте России» также отметили, что хакеры не имеют доступа и к другим записям. Служба безопасности заблокировала его через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности.

Роскомнадзор направил в компанию запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов.