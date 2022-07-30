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На заводе в Сасове изготовили станок для Роскосмоса весом 120 тонн
Станкостроительный завод «Саста» в городе Сасово выпустил по заказу Роскосмоса уникальный токарный обрабатывающий центр весом 120 тонн. Оборудование полностью произведено из отечественных комплектующих.

Станкостроительный завод «Саста» в городе Сасово выпустил по заказу Роскосмоса токарный обрабатывающий центр, который весит 120 тонн. Оборудование целиком произведено из отечественных комплектующих. Об этом сообщила в пятницу, 29 июля, пресс-служба правительства региона.

В тяжелом станке СА1800 все комплектующие российские, в том числе система управления. Комплекс разработан в собственном конструкторском бюро завода. Его общая длина — 25 м.

В прошлом году проект представили на выставке «Металлообработка» председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Подобные тяжелые станки применяются для обработки заготовок из труднообрабатываемых материалов, таких как титан или высоколегированные стали, а также крупногабаритных или длинномерных заготовок. В России нет других производителей подобных тяжелых станков, в мире их производят всего несколько заводов», — говорится в сообщении.