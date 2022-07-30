В Рязани на улице Пугачева засняли травмоопасную лестницу

Рязанцы пожаловались на травмоопасную лестницу на улице Пугачева. Видео опубликовано в соцсетях.

Рязанцы пожаловались на травмоопасную лестницу на улице Пугачева. Видео опубликовано в соцсетях .

На кадрах пенсионерка с трудом спускается по разбитым ступеням, держась за ржавые перила. Все вокруг заросло сорняками.

«Вот по таким ступенькам ходят люди на улице Пугачева, 11/19. Добиваемся с 2021 года, чтоб привели в порядок. Зимой можно кататься с них», — сообщает автор поста.

Очевидцы добавили, что зимой из-за снега спуститься по лестнице невозможно, так как она превращается в горку.