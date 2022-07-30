На Солотчинском мосту из-за ДТП возникла пробка

На выезде из Рязани в субботу, 30 июля, возник серьезный затор. Пробка наблюдается на Солотчинском мосту. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

На выезде из Рязани в субботу, 30 июля, возник серьезный затор. Пробка наблюдается на Солотчинском мосту. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Затор начинается от улицы Есенина.

По словам очевидцев, на Солотчинском мосту произошла авария, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.