Мать погибшего после ДТП на рязанской трассе подростка опубликовала обращение

Мать мальчика, который погиб после аварии на рязанской трассе, написала обращение к виновнику ДТП и защищающим его людях. Пост опубликован на личной странице женщины в соцсетях.

Мать 14-летнего мальчика, который погиб после аварии на рязанской трассе, написала обращение к виновнику ДТП и защищающим его людях. Пост опубликован на личной странице женщины в соцсетях.

«Знаю, ты сейчас это читаешь, пьяное существо, убийца моего сына, моего самого прекрасного ребенка, которого я уже 22 дня не могу обнять, не могу почувствовать дыхание и послушать биение его сердца… Тебе не отмыться от крови, совесть и душу не очистить, так ты хоть по закону ответь, — написала женщина. — Дави на следствие, дави на экспертов, трать свои силы и деньги, хоть через ад, хоть через самого дьявола… Мы вашу лодку будем топить до последнего, ты ответишь по высшей мере закона. Я на всю Рязань, на всю Россию озвучу имя каждого, кто пытается тебе помочь, кто уже помогает тебе… Остановите беззаконие, я прошу, я требую… Не делайте виноватыми тех, кто чудом уцелел, кто чудом выжил».

Мать подростка также добавила, что видела «пьяные глаза» водителя на месте ДТП.

Напомним, ранее женщина заявляла, что виновник аварии пытается избежать наказания. Она искала свидетелей случившегося.

Смертельное ДТП произошло 17 июня на 498-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо», столкнулись Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada Largus. В аварии погиб 22-летний пассажир Hyundai. Еще шесть человек получили травмы, среди которых 14-летний подросток. Позже он скончался в больнице. С места аварии опубликованы фото и видео.