«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию из-за нарушений

«Газпром» заявил о прекращении поставок газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора. О каких именно нарушениях идет речь, в пресс-службе компании не уточнили, сообщает РБК.

«Газпром» заявил о прекращении поставок газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора. О каких именно нарушениях идет речь, в пресс-службе компании не уточнили, сообщает РБК .

Глава латвийской газовой компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис в пятницу, 29 июля, заявил, что компания продолжила закупать российский газ, но через посредника.

Латвия отказалась от поставок из России в начале апреля после введения Москвой новой системы расчета в рублях для так называемых недружественных стран.

В настоящее время газ идет в Латвию через Клайпедский терминал и Инчукалнское подземное газохранилище.