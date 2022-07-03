В Совфеде потребовали призвать Украину к ответу из-за гибели мирных жителей в Белгороде

Глава конституционного комитета Андрей Клишас добавил, что необходимо нанести сокрушительный удар, иначе удары по территории России продолжатся.

В Совфеде потребовали призвать Украину к ответу из-за гибели мирных жителей в Белгороде. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил глава конституционного комитета Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Он назвал гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде прямым актом агрессии со стороны Украины. Клишас добавил, что эти действия требуют «самого жесткого, в том числе военного ответа».

Глава конституционного комитета Совфеда также отметил, что если не нанести сокрушительный ответ, то удары по территории России продолжатся.

Напомним, ночью на территории Белгородской области прогремели взрывы. Пострадали люди, пять из которых погибли. Также пострадала инфраструктура.