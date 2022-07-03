В Рязанской области из психоневрологического интерната сбежал 60-летний мужчина

Он ушел из интерната 1 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Ряжске пропал 60-летний Сергей Циркуленко. Пост об этом в воскресенье, 3 июля, опубликовали в группе «Ряжск Life».

Мужчина проживает в Побединском психоневрологическом интернате в Милославском районе. Он ушел из интерната 1 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Сергей Циркуленко ростом 165 сантиметром, имеет плотное телосложение, светло-русые волосы. В день пропажи был одет в темные спортивные штаны, светло-серый свитер, синюю с голубым рубашку.