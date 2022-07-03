В России машины ГИБДД планируют оснастить системой распознавания лиц
Система сможет не только распознавать лица водителей, но и автоматически вести фото и видео съемку автомобилей, в том числе с иностранными номерами.
В России машины ГИБДД планируют оснастить системой распознавания лиц. Об этом в воскресенье, 3 июля,
Система сможет не только распознавать лица водителей, но и автоматически вести фото и видео съемку автомобилей, в том числе с иностранными номерами.
Так у инспекторов ДПС появится возможность больше выявлять нарушения в области ПДД попутного и встречного транспорта, определять скоростной режим, выявлять разыскиваемые автомобили.
Ранее в России предложили создать центре по оценке качества работы автошкол.