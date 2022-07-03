Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
27°
Пнд, 04
28°
ЦБ USD 53.77 1.26 02/07
ЦБ EUR 56.36 1.72 02/07
Нал. USD 61.05 / 65 02/07 08:03
Нал. EUR 61.05 / 65 02/07 08:03
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
4 734
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
13 133
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
5 792
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
3 744
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Путятинском районе столкнулись два мотоциклиста
Один из них получил серьезные травмы.

В Путятинском районе произошло ДТП с двумя мотоциклами. Подробности в воскресенье, 3 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 2 июля, примерно в 21.30 на 82-м километре автодороги «Ряжск-Касимов». Там 21-летний житель Московской области на мотоцикле Kawasaki врезался в мотоцикл Yamaha, которым управлял 22-летний житель Московской области.

Водитель последнего мотоцикла получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель Kawasaki и его 19-летняя пассажирка получили травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.

Позже стало известно, что водителю Yamaha от удара оторвало ногу.