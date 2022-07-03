В Путятинском районе столкнулись два мотоциклиста

Один из них получил серьезные травмы.

В Путятинском районе произошло ДТП с двумя мотоциклами. Подробности в воскресенье, 3 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 2 июля, примерно в 21.30 на 82-м километре автодороги «Ряжск-Касимов». Там 21-летний житель Московской области на мотоцикле Kawasaki врезался в мотоцикл Yamaha, которым управлял 22-летний житель Московской области.

Водитель последнего мотоцикла получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель Kawasaki и его 19-летняя пассажирка получили травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.

Позже стало известно, что водителю Yamaha от удара оторвало ногу.